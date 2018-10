VS-Villingen. Die Modern Church Band aus Karlsruhe spielt am 20. Oktober, 19.30 Uhr, ein Benefizkonzert im Franziskaner Konzerthaus in Villingen für die Deutsche Kinderkrebsnachsorge Stiftung für das chronisch kranke Kind mit Sitz in Tannheim. Die Spenden aus dem Erlös des Konzerts kommen komplett der Stiftung zugute. Viele berührende Gospel- und Pop-Klassiker hat die Modern Church Band aus ihrem großen Repertoire ausgewählt. Neben der Interpretation der Melodien steht die Übersetzung ihrer Texte im Vordergrund, mit der die Kraft von Komposition und Aussage erschlossen wird. Die Band nimmt das Publikum mit auf eine Reise von wunderschönen Klängen, Geschichten und Stimmen. Mit einem fünfköpfigen Bläsersatz, einer großen Rhythmusgruppe und einem Gesangsensemble interpretiert die Modern Church Band die Songs in begeisternder Weise zwischen Soul, Swing, Blues und Rock, aber auch mit sinfonischen Elementen.