Villingen-Schwenningen Viele Gäste helfen Waldkindergarten

Villingen-Schwenningen/­Niedereschach. Aus gutem Grund: Die Mitgliedseltern des die Einrichtung tragenden Vereins hatte in 2017 bei einem Fest eines in Niedereschach ansässigen Motorrad-Unternehmens einen großangelegten Kuchenverkauf initiiert und 350 Kuchen an den Mann und die Frau gebracht.

"Unser Geld war futscht"

Nach dem Fest wurde – am späten Abend – der gesamte Erlös vorübergehend in den Betriebstresor eingeschlossen. Am nächsten Tag meldete das Unternehmen Konkurs an "und unser Geld war futsch", sagt die Vize-Vorsitzende, Julia Mancao. Der Betrag floss in die Insolvenzmasse und der Kindergarten fand sich in der Reihe der Gläubiger wieder, allerdings "unter ferner liefen" und mit derzeit nur wenig Aussicht, das Geld jemals wiederzusehen. Das Schicksal habe seine Chefs gerührt, sagt Jochen Schwarzwälder, Eventmanager in den Irish Pubs in Villingen, Schwenningen und Tuttlingen. Für Michael ­Steiger und Werner Herget stand der Adressat für die Charity 2017 somit fest.