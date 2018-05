Villingen-Schwenningen Viele Fragezeichen nach Kündigung von Kommandant

Dabei handelt es sich um eine Stelle in Ludwigsburg, wie die Stadt Ludwigsburg nun mitgeteilt hat. Bockemühl werde dort im September anfangen. Dort soll er, nachdem er unseren Informationen nach am Mittwoch gewählt wurde, nicht nur Kommandant werden. Er wird bei der Stadtverwaltung gleichzeitig seinen eigenen Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz leiten und direkt dem Bürgermeister unterstellt sein. Damit einher geht auch der Aufstieg in eine höhere Besoldungsstufe.