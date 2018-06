Villingen-Schwenningen Viele Fragen zum Hausanschluss

VS-Rietheim. Der symbolische Spatenstich erfolgte am 19. April. Inzwischen hat die beauftrage Baufirma einige Straßen zur Verlegung vorbereitet. Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler hieß zur Informationsveranstaltung mit dem Netzbetreiber, der Firma Stiegeler IT, rund 150 Anwesende willkommen, die auch die Gelegenheit nutzten, Fragen zu ihrem geplanten Hausanschluss zu stellen.

Ein schnelleres Internet sichere Arbeitsplätze und lasse den Wert der Immobilen steigen, sagte Franz-Josef Holzmüller, der als Vertreter der Stadt die Info-Veranstaltung eröffnete. Die Tiefbauarbeiten, so erklärte Gottfried Vetter vom Zweckverband Schwarzwald-Baar-Kreis, würden in Rietheim drei bis vier Monate dauern, dann werde die Glasfaser in die Rohre eingeblasen und nachdem eine Durchgängigkeitsgewähr bestehe, in die Häuser verlegt. Dass als Betreiber die Firma Stiegeler IT aus Schönau im Schwarzwald ausgewählt wurde, lege daran, dass sie den günstigen Endverbraucherpreis sowie höchsten Pachtpreis gegenüber anderen Versorgern anbieten könne.

"Die Glasfaser ist die beste Zukunftstechnologie", versicherte Firmenchef Felix Stiegeler und erwähnte, dass es bei der Planung zunächst wichtig gewesen sei, das Breitband in den Ort zu bekommen und es dort zu verteilen. Der bisherige Anbieter, so Stiegeler, müsse den Kunden so lange versorgen, bis das Angebot des aktuellen Anbieters beginne. Dieser kümmere sich auch um die Kündigung des alten Vertrages. Angeboten werde von den Fachleuten der Firma, zusammen mit dem Hauselektriker, eine Beratung zu einmaligen Kosten in Höhe von 49 Euro.