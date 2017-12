Villingen-Schwenningen Viele Familien sind beteiligt

VS-Villingen. Der Lebendige Adventskalender der Pfarrei Heilig Kreuz lädt bereits zum neunten Mal ein, im Advent täglich einen kurzen Moment innezuhalten. Seit dem ersten und bis zum 23. Dezember treffen sich die Teilnehmer immer um 18 Uhr an wechselnden Orten zu einer adventlichen Überraschung.

Petra Prestele, bei der die Fäden der Organisation zusammenlaufen, freut sich, dass es wieder einmal gelungen ist, auch konfessionsübergreifend alle Termine abzudecken. Beteiligt sind Schulen, Kindergärten, andere Gruppierungen, Mitglieder des Seelsorgeteams und viele Familien überwiegend am Bickeberg. Meist dauert die Veranstaltung fünfzehn bis zwanzig Minuten. Die Gäste sollten dabei möglichst ihren eigene Tasse und eine Taschenlampe mitbringen.

Die nächsten Termine sind am Freitag, 8. Dezember, Familie Gos mit den Erstkommunionkindern im Klostergarten in der Hochstraße 34 zwischen dem Klostergebäude und der Kirche und am Samstag, 9. Dezember, Familie Labus ebenfalls in der Hochstraße 34, diesmal beim Pfarrhaus oben.