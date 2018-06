Villingen-Schwenningen Viel Raum für Gutes in Woche der Diakonie

VS-Marbach (ewk). Als Auftakt bietet die Matthäusgemeinde in Marbach in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Villingen um 10 Uhr einen Gottesdienst an, in dem sich die Gemeinde darüber informieren kann, wofür sie Geld spendet. Als Fachperson ist Barbara Spruth eingeladen, die in verschiedenen Bereichen der Seniorenberatung der Diakonie arbeitet. Sie steht zum Kurzinterview zur Verfügung, es wird eine Szene der Betreuungsberatung zu sehen sein und sie zeigt Bilder aus ihrer Arbeit. Musikalisch begleiten werden diesen Gottesdienst Gisela Springer und Christian Ludin mit Flöte und Orgel. Zeitgleich zum Gottesdienst findet der Kigo-cool im Matthäussaal statt, in dem es um die Flucht von Paulus und Silas aus dem Gefängnis geht. Zum anschließenden Kirchkaffee im Versöhnungssaal und gemeinsamen Gespräch Am Talacker 9 in Marbach sind alle Interessierten willkommen.