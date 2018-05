Villingen-Schwenningen Viel mehr als eine schöne Stimme

Die Kindheit verbrachte Astrid North mit Reisen zwischen ihrer Geburtsstadt Berlin und der Familie in Houston, USA, was ihre künstlerische Entwicklung entscheidend beeinflusste. Die Erinnerungen an viel Musik, Wohnzimmer-Battles mit Cousins und Cousinen im Singen und Tanzen und natürlich auch die beeindruckende Kulisse zweier pulsierender Städte führten Astrid North zur Musik und in der Schule zur ersten eigenen Band. Aber es dauerte noch bis zum Jahre 1992, ehe ihre Karriere ernsthafte Züge annahm.

Astrid North traf auf Bela Brauckmann und Peter Hinderthuer und gründete mit ihnen die Band Cultured Pearls. Ihre Songs "Tic Toc" und "Sugar Honey" wurden zu Radio-Hits und eroberten auch die Verkaufscharts. Mit ihrem Solo-Debütalbum "North" eröffnete sich für Sängerin und Songwriterin das nächste Kapitel ihrer Geschichte, ihrer Suche und ihrer Reise. "North" ist ein persönliches, unverfälschtes und hinreißend kantiges Werk geworden: Berauschende, griffige Songs und Astrid Norths Stimme als zentrale Kraft voller Emotionen. Gerade weil Astrid North mit ihren vor Leben und Lebenshunger strotzenden Geschichten noch viel mehr ist, als nur eine wunderschöne Stimme, schreitet sie absolut zu Recht auf Solo-Wegen. Sie erzeugt mit selbstgeschriebenen Songs Bilder im Kopf und legt dem Hörer Melodien und Sounds ins Ohr, denen man sich nicht entziehen kann. Mal sanft, mal wütend, mal fordernd und dann wieder leuchtend wie ein Nordstern. Und so macht sie das Publikum zu ihren Gefährten auf einer Reise, die universell das Herz berührt.