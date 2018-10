Villingen-Schwenningen Viel los: Grusel, Spuk und Kürbisschnitzen

Am Montag, 29. Oktober, beginnt das Herbst-Special um 15 Uhr mit einer Kürbisschnitz-Aktion im Spektrum-Garten, bei schlechtem Wetter im Haus. Dort können Kinder mit dem Spektrum-Team und dem ProKids-Treff Gruselkürbisse schnitzen. Größere Gruppen sollten sich per E-Mail an volker.nowak@villingen-schwenningen anmelden.

Häppchen für Partys

Fingerfood heißt das Thema des Jugend-Ferien-Cafés im Spektrum am Dienstag, 30. Oktober. Unter Fingerfood versteht man kleine Häppchen, die sich ideal als Partysnack eignen. In einem kleinen Workshop können die jungen Besucher ihre eigenen Fingerfood-Variationen zusammenstellen. Der Unkostenbeitrag liegt bei 50 Cent. Parallel dazu läuft der offene Betrieb mit Musik, Tanzen, Kicker, Air-Hockey, PS-4 auf Leinwand und auf Anfrage auch Indoor-Tischtennis.