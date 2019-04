Villingen-Schwenningen Viel los beim verkaufsoffenen Sonntag

Bei trockenem und mäßig kaltem Wetter bot sich dank der Außenbestuhlung von Cafés und Eisdielen eine Verschnaufpause unter freiem Himmel an, manche stillten Hunger und Durst auch mit einer Bratwurst-to-go oder einem vorort frisch gepressten Obstsaft. In den Geschäften florierte das Ostergeschäft. Vor allem im Bereich der Mode genossen die Kunden die Ruhe und Zeit für die Auswahl in den Frühlings- und Sommerkollektionen.