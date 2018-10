Das Franziskusheim setzt seine Veranstaltungsreihe "Wohlbefinden im Alter" fort. Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 13. Oktober, erwartet die Gäste ein Programm "Rund ums Hören". VS-Schwenningen. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem Vortrag zum Thema "Schwerhörigkeit im Alter" mit Christian Mozet, Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Von 12 bis 14 Uhr bietet ein Hörstudio Hörtests und Beratung an. Um 14 Uhr lädt unter dem Motto "Ich bin ganz Ohr" Silvia Kern, Gerontologin im Franziskusheim, zu einem Mitmachvortrag ein. Mit einem biblischen Impuls "Öffne dein Ohr – höre!" ab 15.15 Uhr in der Hauskapelle endet die Veranstaltung. Der Tag bietet außerdem Gelegenheit, die Seniorentagespflege und das Altenzentrum zu besichtigen. Ab 12 Uhr wird in der Caféteria Mittagessen und anschließend Kaffee und Kuchen angeboten. Ein Fahrdienst steht zur Verfügung. Wer diesen in Anspruch nehmen möchte, wird gebeten, sich bis Donnerstag, 11. Oktober unter Telefon 07720/6 92 90 zu melden.