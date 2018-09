Villingen-Schwenningen Viel Frust über negative Stimmung

VS-Schwenningen. Eigentlich sollte das Gremium nur beschließen, dass der Bebauungsplan der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, damit vor der entscheidenden Planungsphase Anwohner und Betroffene ihre Änderungswünsche, Kritik oder Verbesserungsvorschläge – falls vorhanden – einbringen können. Doch das geplante Einkaufszentrum sorgt nahezu in jeder Sitzung eines städtischen Gremiums für Diskussionen. So auch am Dienstagabend, als allen voran Bernd Hezel (CDU) die Planung offenbar gerne nochmals vollständig durchleuchtet hätte. Ihm blies bei seiner Skepsis gegenüber dem Erfolg des neuen Einkaufszentrum Gegenwind ins Gesicht.

Sogar Fraktionskollegin Renate Breuning zeigte sich verärgert über die negative Stimmung bezüglich des Projektes: "Ich bin entsetzt, wie diese Diskussion hier läuft. Hier will jemand in die Stadt investieren – und das nicht gerade wenig", bezieht sie sich auf die 80 Millionen Euro, die das "Forum VS" kosten soll. Bernd Hezel ist nach eigenen Angaben stutzig geworden, weil der Investor, die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB), ankündigte, sie werde das Einkaufszentrum bauen und "zumindest am Anfang", betonte Hezel, betreuen. "Ich habe die Sorge, dass wir bis in drei oder vier Jahren wieder einen Leerstand haben, wie jetzt beim ’s Rössle." Breuning entgegnete, sie habe einen Betreuungszeitraum von "mindestens zehn Jahren" im Kopf.

Und auch Baubürgermeister Detlev Bührer versuchte Hezels Bedenken zu minimieren: "Ich glaube nicht, dass jemand 80 Millionen Euro investiert, wenn er sich nicht sicher ist, dass es funktioniert." Außerdem sei die Ansage der HBB nicht neu, sondern Teil des Konzeptes, betonte Bührer. "Die HBB positioniert solche Zentren und deren Mieter, wartet eine entsprechende Wertsteigerung ab, die sich durch den Erfolg am Standort ergibt, und verkauft die Zentren dann gewinnbringend", erläuterte Bührer. So habe HBB das Einkaufszentrum in Kehl beispielsweise mittlerweile verkauft.