Villingen-Schwenningen Viel Aktivität trotz weniger Mitglieder

Der Ausflug zur Orchestrion-Ausstellung in Unterkirnach und der anschließende Besuch im Gasthaus Breitbrunnen hat die uneingeschränkte Zustimmung aller Teilnehmer gefunden. "Auch die den Partnern gewidmeten Abende, der Genussabend, als auch der Jahresabschluss in der Sonne in Niedereschach fanden bei den Teilnehmern großes Gefallen."

Kassierer Jürgen Stormanns stellte den Kassenbericht vor und konnte zur allgemeinen Zufriedenheit feststellen, dass der Kassenstand "solide und auf einem für unsere Bedürfnisse guten Stand" ist.

Turnusgemäß wurde der stellvertretende Vorsitzende sowie der Kassierer neu gewählt. Erfreulicherweise, so die Sicht des Vereins, ließen sich Richard Obermayer als stellvertretender Vorsitzender und auch Jürgen Stormanns als Kassierer für ihre Ämter wieder aufstellen und wurden per Wahl bestätigt. Als Kassenprüferin wurde Ella Haury neu gewählt.

Das Halbjahresprogramm ist vollgepackt mit interessanten Vorhaben. Für Informationen über die einzelnen Aktivitäten verweist der Verein auf die Internetseite www.Video-Film-Club-VS-Schwenningen.org.

Zum Thema Verschiedenes wurde recht intensiv diskutiert. Hauptproblempunkt war wie auch bei den vergangenen Versammlungen der Mitgliederschwund. Um dem entgegen zu wirken wurden verschiedene beachtenswerte Vorschläge gemacht. Der Vorstand wird diese Vorschläge in einer Sondersitzung diskutieren und die geeigneten Maßnahmen einleiten. Zum Thema Clubabend-Gestaltung wurde angeregt, gezeigte Filmbeiträge in erster Linie auf ihren Gesamteindruck zu bewerten und erst mit Einverständnis des Filmautors konstruktive Kritik zu üben. Das Thema Abdunkelung des Clubraums muss aufgegriffen werden, weil die installierten Jalousien offensichtlich nicht robust genug sind, hieß es. Anstelle der Jalousien wurden Vorhänge vorgeschlagen. Diese könnten zu einem "erschwinglichen Preis" erworben werden. Eine Absprache mit der DRK-Geschäftsleitung wurde getroffen.