Villingen-Schwenningen Viel Ärger um Autos

Kaum hatte Ulf Millauer, Leiter des Amtes für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten, sich vorgestellt, und die Bedeutung der "Mobilität für alle in VS" dargestellt, kamen die Seniorenräte auf die für viele ältere Menschen wie junge Eltern mit Kinderwagen problematisch hohen Randsteine. Schön und gut, "doch Absenkungen bringen nichts, wenn Gehwege zugeparkt werden", lenkte Ratsmitglied Helmut Roth den Blick auf ein anderes Problem in der Stadt. "Das ist eine Unsitte, die immer mehr um sich greift." Da, so war sich die Seniorenratsrunde im Abt-Gaisser-Haus einig, sollte stärker vom Kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert werden.

Wie geht es mit dem Öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt weiter? Eines der Hauptanliegen des Seniorenrates. Die Ausschreibung sei erfolgt; es seien auch wieder die gleichen Unternehmen im Boot, die "eine Mammutaufgabe" vor sich hätten. Nicht nur, dass es darum gehe, barrierefreie Haltestellen und damit auch Zustiegsmöglichkeiten bis zum Jahr 2022 anzubieten. Den Kunden soll auch eine dichtere Taktung und direktere Anbindungen zwischen den beiden großen Stadtbezirken angeboten werden, damit es keine "Stadtrundfahrten" mehr gebe. Auch ein zusätzliches Nachtbusangebot (wir berichteten mehrfach) wird dabei eine Rolle spielen. Nach wie vor ein Ärgernis für viele ältere Menschen, das Fehlen einer Zehnerkarte im städtischen Busverkehr. Zum nächsten Aufreger: Der Testbelag nahe des Münsterplatzes, bei dem statt holpriger Pflastersteine ein glatter Schliff verwendet wurde, fand nicht unbedingt Zustimmung in der Runde. "Das sieht ja scheußlich aus", so eine Stimme. "Andere Kommunen behelfen sich mit Streifen, um für Barrierefreiheit zu sorgen", schlug Susanne Schneider vor.

Für zufriedene Gesichter sorgte der Bericht über vier Konzerte im Kurpark, die an die 700 Besucher anlockten. Zudem konnte die Ohrmuschel dank Sponsoren wieder fast in den Originalzustand gebracht werden, freute Michael Moser, Vorsitzender des Seniorenrates, dessen Frau Johanna sich als neue Mitarbeiterin vorstellte und gerne als Mitglied aufgenommen wurde. 2019 werde die Konzertreihe des Rates mit sechs Veranstaltungen auf eine offizielle Schiene gehoben. Erfreulich auch, dass ein Reparaturcafé gegründet werden soll, die Initiatoren sind noch auf der Suche nach einem kostenlosen Raum.