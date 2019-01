Villingen-Schwenningen. Volkshochschule und BUND laden ein zu einem Ausflug nach Offenburg mit einem Stadtrundgang und anschließender zweistündiger Führung in der Edeka-Betriebszentrale, wo auch ein Imbiss angeboten wird. Treffpunkt ist am Mittwoch, 30. Januar, 9.40 Uhr, im Villinger Bahnhof, Abfahrt um 9.50 Uhr. Die Rückkehr in Villingen ist um 17.05 Uhr. Die Fahrtkosten betragen 15 Euro. Die Anmeldung bis 29. Januar unter Telefon 0176/96 03 43 37 (H.Krafft/Mailbox) gilt als Bestätigung.