Villingen-Schwenningen. Die Volkshochschule lädt gemeinsam mit dem BUND ein zu einer Natur- und Kultur-Wochenendexkursion am 7. und 8. Juli. Treffpunkt ist im Villinger Bahnhof am Samstag, 7. Juli, um 7 Uhr, Abfahrt um 7.11 Uhr. Frühstück in der Bahn wird empfohlen. Die Bahnfahrt führt über Ulm und Augsburg zunächst an den Ammersee (fünf Kilometer Uferwanderweg) und zum Kloster Andechs (zwei Stunden Aufenthalt), von dort mit dem Bus an den Starnbergersee (sechs Kilometer Uferwanderweg). Am Abend wird München erreicht mit Stadtbummel, Vesper im Augustiner und Übernachtung (Vier-Bett-Zimmer und Frühstück) in der Nähe des Hauptbahnhofs. Am Nachmittag beginnt die Rückreise über Lindau mit Ankunft in Villingen um 20.49 Uhr. Die Kosten für Fahrt und Übernachtung betragen 85 Euro, für Kinder 50 Euro. Anmeldung bis 30. Juni, Telefon 0176/96 03 43 37.