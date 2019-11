Villingen-Schwenningen VfB Stuttgart-Profis besuchen Nachsorgeklinik Tannheim

Denn in solchen Augenblicken scheinen die vom Schicksal gebeutelten Kinder völlig zu vergessen, dass sie Patienten in einer Klinik sind. "Der Fußball rückt bei so etwas in den Hintergrund", freut sich auch Walter über den Besuch in Tannheim außerhalb des Fußballalltags – und die strahlenden Kinderaugen, die es beim Besuch von VfB-Star Mario Gomez und Co. zuhauf gab.

Autogramme begehrt