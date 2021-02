Villingen-Schwenningen Verzweiflung und Hoffnung

Die Aufgaben einer Intensiv-Krankenschwester waren schon herausfordernd. Doch durch Corona wurde der komplexe Aufgabenbereich noch zeit- und arbeitsintensiver. Die allgemeine und spezielle Pflege von Corona-Patienten sowie die Beobachtung und komplexe Überwachung von Patienten bei dieser lebensbedrohlichen Erkrankung umschreiben nur grob den vielfältigen Tätigkeitsbereich. Susanne Dinkelbach-Walter berichtet in einem Interview hautnah von ihrem Alltag bei ihrer Arbeit als Intensiv-Krankenschwester auf der Corona-Station in Donaueschingen. Wie kann uns unser Glaube in dieser Situation unterstützen und welche Rolle spielt die Kirche in der Corona-Pandemie? Märit Kaasch, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen, berichtet von der Suche nach Hoffnung.

Peter Heine von der Sparkasse Schwarzwald-Baar zeigt auf, wie sich die Corona-Krise seit dem letzten Jahr auf die Wirtschaft ausgewirkt hat und was dies für die Zukunft bedeutet. Homeschooling bringt Eltern und Kinder an ihre Grenzen. Cornelia Spitz, Kreisredaktionsleiterin beim Schwarzwälder Boten in Villingen, berichtet von ihren Erfahrungen und gibt Tipps weiter.

Über eine Chatfunktion haben die Zuschauer im Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Live-Übertragung ist am 19. Februar, um 19.30 Uhr, unter www.story-vs.de, zu sehen.