Villingen-Schwenningen Verzögerungen beim Neubau

Gunnar Frey vom Jugendförderungswerk erklärte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, dass das erste Gespräch gut gewesen sei. "Wir müssen allerdings erst ein Paket schnüren und das dann unseren Mitgliedern vorstellen, die dann darüber entscheiden", berichtet Frey vom weiteren Vorgehen. Erst dann könne man hinsichtlich der Trägerschaft grünes Licht geben. Bis es so weit ist, "dauert es aber sicherlich noch eine Weile."

Genau deshalb hatte sich das Jugendförderungswerk gewünscht, dass die Frage der Trägerschaft bereits früher entschieden ist. Denn: "Wenn wir den Schlüssel für das Jugendkulturelle Zentrum erhalten, braucht es sicherlich noch ein halbes Jahr, bis alles läuft." Es würden natürlich schon Pläne stehen, allerdings könne man erst konkret in die Umsetzung einsteigen, wenn alles in trockenen Tüchern ist. "Ich brauche jetzt noch keine Band buchen, wenn wir noch nicht mal wissen, ob alles klappt", so Frey.

Er hofft deshalb, dass die weiteren Verhandlungen mit der Stadt positiv verlaufen und das Gebäude schon bald mit Leben gefüllt werden kann.