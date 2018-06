Villingen-Schwenningen Verwirrter Mann ruft Polizei auf den Plan

Villingen-Schwenningen - Vier Polizisten beschäftigte am Donnerstagabend ein 28- jähriger verwirrter Mann am Bahnhof Villingen. Der Mann war bereits bei seiner Anreise im Zug aufgefallen, da er dort randaliert hatte. Deshalb wurde die Polizei verständigt, die ihn am Bahnhof in Empfang nahm.