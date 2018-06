Villingen-Schwenningen Verwirrter beschäftigt gleich vier Polizisten

Villingen-Schwenningen. Der Mann war bereits bei seiner Anreise im Zug aufgefallen, da er dort randaliert hatte. Deshalb wurde die Polizei verständigt, die ihn am Bahnhof in Empfang nahm. Der Mann machte einen hochgradig verwirrten Eindruck und gab an, Stimmen zu hören. Er sollte deshalb zur weiteren Abklärung mit zum Polizeirevier genommen werden. Dagegen wehrte er sich aber vehement, sodass er letztendlich durch vier Polizisten "geschlossen werden musste", so die Polizei. Im Anschluss erfolgte der Transport zur Dienststelle. Dort wurde durch einen Richter eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet. Als der 28-Jährige dann wieder in das Polizeiauto gesetzt wurde, schlug er seinen Ellenbogen einem Polizisten ins Gesicht. Er musste daraufhin abermals geschlossen werden. Verletzt wurden die Polizisten durch die Person nicht. Der verwirrte Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstandes gegen die Polizeibeamten rechnen.