Villingen-Schwenningen Verwaltung soll moderner werden

"Wir erhoffen uns davon Kosten einzusparen und den Umgang der Bürger mit der Stadt einfacher zu machen. Wir wollen nichts geringes als die modernste Verwaltung Baden-Württembergs in VS", teilte der FDP-Sprecher und Unternehmensberater mit. Dabei sollen im Bürgerbüro und in den anderen Ämtern Arbeitserleichterungen möglich sein. "Sobald unser Plan aufgeht und wir diese Arbeitserleichterungen erreichen, soll kein Personal abgebaut werden. Die frei werdenden Mittel wollen wir dort einsetzen, wo wir den Investitionsstau bei den Schulen und Straßen abbauen können." Er sei gespannt, wie sich die OB-Kandidaten zu diesem Vorschlag positionieren. Stadtrat Marcel Klinge meinte: "Die Stadt muss schneller und effizienter werden, wenn wir die Versäumnisse früherer Jahre aufholen wollen. Es macht keinen Sinn, gutes Personal für das Eintüten und Abstempeln von Rechnungen einzusetzen."