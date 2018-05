Villingen-Schwenningen Vertrauen macht schließlich den Helden aus

An zwei Abenden erzählten die rund 70 Schüler aller Altersstufen die wohlbekannte, in Homers "Ilias" festgehaltene Geschichte des griechischen Helden Odysseus. Wer das Theater am GaR kennt, der ahnt, dass die von Wulf-Henning Steffen als Schulmusical arrangierte Story einen eigenen Touch erhielt. Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach einem wahren Helden lautete für die GaR-Schüler: Nicht Stärke, nicht Schnelligkeit oder Größe, sondern Vertrauen macht ihn aus.

Dank der List Odysseus schickt der Gott Poseidon ihn und seine johlende Horde auf grausige Irrfahrt. Die Männer glauben, sich auf direktem Weg nach Hause zu befinden, müssen aber zehn Jahre lang umherirren und dabei zahlreiche Abenteuer gegen Ungeheuer und Zauberei bestehen. Kein Wunder, dass Odysseus bald an Selbstüberschätzung leidet, trotzt er doch jeder Herausforderung und Gefahr.

Die Schüler interpretierten die vom Autor vorgesehene Verknüpfung der antiken Erzählung mit der heutigen Zeit auf ihre Weise. Was ist wirklich wichtig im Leben? Odysseus selbst gibt am Ende die Antwort, als er zu seiner Frau Penelope zurückkehrt, die ihn längst tot glaubt und sich neu vermählen soll: Vertrauen in die Menschen und in das Schicksal.