Villingen-Schwenningen Vertrauen klarer Vorteil in der Region

Schwarzwald-Baar-Kreis. Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer Konstanz und Agentur für Arbeit-Rottweil- Villingen-Schwenningen verlängerten am Dienstag das Ausbildungsbündnis unter Beteiligung des DGB Südbaden. "Man kennt sich und arbeitet vertrauensvoll zusammen, das ist ein klarer Vorteil in der Region", stellte Faust fest: "Wir wollen die berufliche Ausbildung in der Region stärken und von allen Seiten unterstützen." Auch für den Herbst ergebe sich nochmals eine Steigerung des Angebotes an Ausbildungsstellen gegenüber den Vorjahren.

"Wir wollen mehr leistungsstarke Jugendliche gewinnen"

Die Region habe mit zirka 50 Prozent Beschäftigten im gewerblich-technischen Bereich Bedarf an Facharbeiternachwuchs, zumal in absehbarer Zeit viele Beschäftigte in Rente gehen werden. Die regionalen Bündnispartner wollten, so bekräftigte Faust, daran arbeiten, sowohl mehr leistungsstarke Jugendliche für die berufliche Bildung zu gewinnen als auch mehr Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf, Menschen mit Migrationshintergrund sowie Menschen mit Behinderungen eine Ausbildung zu ermöglichen.