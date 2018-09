Villingen-Schwenningen Vertrag in trockenen Tüchern

Villingen-Schwenningen. Die Freude bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ist groß, als im Gespräch mit dem Schwarzwälder Bote die frohe Nachricht mitgeteilt wurde. "Der Kaufvertrag ist in trockenen Tüchern", berichtet ein zufriedener Markus Kästle, Bima-Abteilungsleiter Verkauf in Freiburg.

Damit geht die rund einjährige Suche nach einem Investor erfolgreich zu Ende, die sich aufgrund des Abstimmungsbedarfs hinsichtlich des Bebauungsplans verzögert hatte. "Schließlich wollte der Investor wissen, was sich auf dem Gelände letztendlich realisieren lässt", berichtet Kästle.

Nachdem der Bebauungsplan Ende Juli vom Gemeinderat auf den Weg gebracht wurde, gab es auch hinsichtlich des Verkaufs keine Hürden mehr. "Der Vertrag wurde am 30. Juli unterschrieben", so der Abteilungsleiter Verkauf. Man hätte alle Details klären können, "in diesem Zusammenhang möchten wir auch die Zusammenarbeit mit der Stadt loben – die Verantwortlichen haben toll mitgezogen."