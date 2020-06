Villingen-Schwenningen Versicherung sieht Metzgermeister als Brandstifter

Im Mittelpunkt stand dabei die Frage: Was hat Pächter Erich Bärenbold an diesem Morgen gemacht? Der Metzgermeister, der den Betrieb aufgrund der nicht geleisteten Schadenszahlungen aufgegeben hatte, gab dabei an, gegen 3.30 Uhr von zu Hause zur Metzgerei aufgebrochen zu sein. Dort habe er sich um die Zubereitung des Fleischkäses gekümmert, wobei er bemerkt habe, dass er eine Tasche mit dem Laptop und Geld zur Bezahlung von Lieferanten daheim vergessen hatte.

Bewohner in Mehrfamilienhaus wachgeklingelt

Gegen 5.30 Uhr sei er deshalb wieder nach Hause gefahren, um diese zu holen. Auf dem Rückweg habe er noch einen Abstecher gemacht – und frühmorgens zur Autowäsche den Cleanpark in der Güterbahnhofstraße besucht. Als er wieder an der Metzgerei eintraf, habe er schließlich den schwarzen Rauch in der Wurstküche entdeckt. "Ich habe gesehen, dass es im Flur brennt", so Bärenbold vor Gericht. Er habe daraufhin den Notruf gewählt und die weiteren Bewohner in dem Mehrfamilienhaus wachgeklingelt.

Für Stefan Wildemann, Rechtsanwalt der Helvetia-Versicherung, ist dieser Ablauf allerdings "nicht nachvollziehbar". Er sieht insbesondere das Entfernen von der Metzgerei als Teil des Plans. Und: Gleich mehrere Argumente könnten für eine Brandstiftung von Bärenbold sprechen. Er sei dort gewesen und habe in der nicht allgemein zugänglichen Örtlichkeit die Möglichkeit gehabt, den Brand zu legen. Ein möglicher Dritter, für den es auch aus Sicht der Polizei bislang keine Anhaltspunkte gebe, hätte sich außerdem für seine Tat einen ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, da um diese Uhrzeit in einer Metzgerei grundsätzlich gearbeitet werde.

Wirtschaftlich schwierige Zeiten durchlebt?

Zudem würden Hebelspuren an einer Türe, die offenbar nur an dem Tattag verschlossen und sonst in der Regel geöffnet gewesen sei, "einfach nicht passen", so Wildemann. Nicht zuletzt sieht die Helvetia-Versicherung ein gewichtiges Motiv: Trotz seiner "hingebungsvollen Arbeit", um sein Unternehmen am Laufen zu halten, hätte die Metzgerei wirtschaftlich schwierige Zeiten durchlebt und quasi keinen Gewinn abgeworfen, zudem hätte es größere Außenstände gegeben. "Gegenüber der Polizei hatte Herr Bärenbold zugegeben, dass das Geschäft 0 auf 0 aufgeht", führte der Rechtsanwalt des Beklagten an.

Als Rechtsanwalt von Erich Bärenbold stellte Christoph Tschirdewahn vor Gericht zunächst klar, dass die Metzgerei wirtschaftlich nicht am Ende gewesen sei. Seit zwei Jahre habe sich die Situation "generell etwas schlechter" dargestellt, das "wirtschaftliche Konzept wurde aber nicht in Frage gestellt", so Tschirdewahn. Für ihn sei entscheidend: Bärenbold habe in keiner Situation etwas getan, was auf Täterwissen hindeutet. "Es gibt daher keine Zweifel, dass die Versicherungsleistung zu erbringen ist", machte der Rechtsanwalt deutlich.

Argumente der Versicherung reichen nicht aus

Die drei Richter sahen dabei als entscheidenden Punkt an: Hatte Erich Bärenbold tatsächlich die Gelegenheit, den Brand zu legen? Um dieser Frage nachzugehen bedarf es einer minutiösen Aufarbeitung des Brandgeschehens. Laut eines Gutachters habe das Feuer – grob geschätzt – etwa 15 bis 20 Minuten gewütet. Der Notruf sei um 6.28 Uhr eingegangen, bereits um 6.48 Uhr hätten die Einsatzkräfte laut Ermittlungen der Polizei vermeldet, dass das Feuer gelöscht sei. Demnach sei der Brand laut Gutachten etwa zu der Zeit ausgebrochen, als Bärenbold den Notruf gewählt habe. Dass der Metzgermeister quasi während des Anrufs das Feuer legt, scheint unwahrscheinlich, wie die Kammer betont.

Überhaupt sei es naheliegend, "dass der Kläger das so erlebt hat, wie er es geschildert hat", so der Vorsitzende Richter. Die Darstellung habe auch die Kriminalpolizei nicht widerlegen können. Die von der Versicherung vorgebrachten Argumente würden daher nicht ausreichen, "die Beweislast liegt beim Beklagten", heißt es von der Kammer.

Parteien verhandeln nun außergerichtlich

Diese schlug deshalb zur Einigung vor, dass zwei Drittel des Schadens – rund 276.000 Euro – von der Versicherung übernommen werden. Beide Parteien wollen nun außergerichtlich nochmals die Verhandlungen aufnehmen, um eventuell eine Einigung zu erzielen.

Bärenbold zeigte sich nach der Verhandlung mit der vorgeschlagenen Summe zunächst nicht zufrieden: "Mein erster Gedanke war: ›Das geht gar nicht!‹", so der Metzgermeister im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Grundsätzlich sei er überzeugt davon, dass ihm die gesamte Summe zustehe. Man werde nun aber "noch mal zusammensitzen".

Sollte es zu keiner Einigung kommen, müsse wohl ein neues Gutachten in Auftrag gegeben werden. Denn grundsätzlich erscheint es wenig nachvollziehbar, dass der Brand damals genau zum Zeitpunkt des Notrufs in der Metzgerei ausbrach.