Villingen-Schwenningen Verschwörungstheorie: Klinik-Mitarbeiter rudert nur teilweise zurück

In der Espan-Klinik, in der der Physiotherapeut arbeitet, distanzierte sich Geschäftsführer Bernd Baumbach auch gegenüber "stern TV" von den Aussagen seines Mitarbeiters. Er stellte klar, dass es sich um eine Reha-Klinik handele, eine Akut-Versorgung von Corona-Patienten finde hier nicht statt. "Hier in diesem Haus stirbt niemand", erklärt der Geschäftsführer in Hinblick auf die angebliche "Lügen-Prämie".

Espan-Klinik ist aus dem Schneider

Baumbach kontaktierte am Donnerstag den Schwarzwälder Boten, um auch unserer Redaktion die im TV-Beitrag zitierte eidesstattliche Erklärung zukommen zu lassen. Damit werden die Behauptungen des 31-Jährigen – zumindest in Zusammenhang mit der Reha-Klinik – gänzlich entkräftet. Widerlegt wird dabei unter anderem die Darstellung, die Klinik sei leer, sie "wurde freigehalten für Corona-Patienten". Der Therapeut gibt hierbei zu: "Die Klinik war also entgegen meiner Darstellung nicht leer." Zudem seien die sieben Patienten, die er erwähnt hatte, lediglich zur Nachbehandlung aufgenommen worden und von Covid-19 geheilt.

Doch was ist mit der Kernaussage, dass Hinterbliebenen 5000 Euro Schweigegeld erhalten, wenn sie unterschreiben, dass ihr Angehöriger an Corona gestorben sei? Hier lässt sich der Physiotherapeut eine Hintertüre auf. Denn in der eidesstattlichen Erklärung führt er aus: "Richtig ist, dass mir das ein Patient der Kliniken Benner GmbH & Co. KG (zu der die Espan-Klinik gehört, Anmerkung der Redaktion) berichtet hat." Der Bettnachbar, von dem er das gehört haben will, sei aber in einer anderen Klinik gelegen, dessen Namen er nicht wisse. Jedenfalls nicht in der Klinik in Bad Dürrheim. Dort gäbe es bislang "auch keine Corona-Tote". Dass er diesbezüglich gelogen hat, wird damit nicht erklärt.

Wir sprechen Klinik-Geschäftsführer Baumbach darauf an und fragen zu einer möglichen "Lügen-Prämie". "Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen", stellt er klar und betont: "Was sollte so eine Prämie auch für einen Grund haben?"

Weiter erhebliche Zweifel

Auch das Schwarzwald-Baar-Klinikum hatte unserer Zeitung gegenüber bereits betont, dass eine solche Bezahlung an Angehörige "fernab jeder Realität" sei. Die Klinik-Sprecherin Sandra Adams erklärt auf weitere Anfrage außerdem: "Mir sind keine Formulare bekannt, die Angehörige unterzeichnen müssen." Dass Angehörige also Geld bekommen für das Unterzeichnen eines Formulars, welches es offenbar gar nicht gibt, unterstreicht die erheblichen Zweifel an einer solchen "Lügen-Prämie".

Ein künstliches Aufbauschen der Corona-Zahlen seitens der Klinik scheint auch deshalb gänzlich unwahrscheinlich, weil die derzeitige Krise angesichts verschobener Operationen und für Corona-Patienten freigehaltener Betten für erhebliche Umsatzeinbußen bei den Krankenhäusern sorgt.

Genau hier wird jedoch auch eines deutlich – und genau diese Tatsache wird immer wieder genutzt, um eine solche Aussage weiter am Leben zu halten: Es ist quasi unmöglich, den Beweis zu erbringen, dass eine Verschwörung nicht existiert. Auch deshalb halten die "Freunde der Freiheit", die die zweifelhafte Rede ins Internet gestellt hatten, weiterhin an den haltlosen Behauptungen fest und kündigen am Donnerstag über Facebook ein Video "zur Klarstellung" an.

Ob dies wirklich veröffentlich wird, scheint jedoch überaus fraglich. Bereits vor einigen Tage hatte man angekündigt, "in Kürze" mit einem "Zeugen-Video" die Wahrheit zu zeigen. Geschehen ist jedoch nichts – außer der Diffamierung bisheriger Berichterstattungen.

Und der Physiotherapeut? Dieser hat seine Spuren in der Öffentlichkeit verwischt. Ob er nach diesem Bärendienst weiterhin in der Klinik tätig sein wird, ist bislang unklar. "Darüber muss ich mir Gedanken machen", so Klinik-Geschäftsführer Baumbach.