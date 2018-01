Villingen-Schwenningen Versammlung zu Dreikönig

Vergabe von Veranstaltungen: Schon festgelegt wurde die Arbeitssitzung im September 2018 bei den Buchberghexen in Aufen. Im Jahr 2019 findet das Freundschaftstreffen bei den Urviechern in Bad Dürrheim und im Jahr 2023 in Nußbach statt.

SNV-Jugend: Christian Knöpfle aus Hubertshofen informierte über die Jugendarbeit. Der "Fasnetpass" soll ein Anreiz für die Beteiligung an Fastnachts-Veranstaltungen sein. Eine Aktion, die im Vorjahr gut ankam.

SNV: Im Oktober 1971 wurde die Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) in Klengen mit acht Gründungszünften Brigachtal, Dittishausen, Wolterdingen, Unterkirnach, Gütenbach, Tannheim, Nußbach und die Hexenzunft Villingen aus der Taufe gehoben. Heute gehören der Vereinigung 53 Zünfte an.