VS-Weilersbach. Die Abteilung Weilersbach der Freiwilligen Feuerwehr Villingen-Schwenningen kommt zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, im Foyer der Glöckenberghalle in Weilersbach zusammen. Die Tagesordnung umfasst unter anderem Berichte, Übernahme in die Einsatzabteilung, Wahlen, Ehrungen und Beförderungen.