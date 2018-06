Villingen-Schwenningen Verlässliche Grundschule bald noch länger?

VS-Villingen (cos). Allgemein steigt die Nachfrage nach dem Angebot der Verlässlichen Grundschule an den Einrichtungen im Stadtgebiet, so die Verwaltung. Üblicherweise werden die Kinder dann am Vormittag verlässlich bis 13 Uhr betreut. Der Standard liegt bei 12,5 Stunden pro Woche und Schule. Wird dem Antrag aus der Grundschule am Warenberg stattgegeben, erhöhte sich dort die Betreuungszeit auf 13,5 Stunden. Die Mehrkosten für das Personal lägen laut Stadt bei 6708 Euro jährlich. Befürchtet wird allerdings, dass bei grünem Licht der Schneeballeffekt eintritt und weitere Schulen auf Gleichbehandlung pochen. Alternativ könnte man, so die Verwaltung, bei allen Schulen an allen Wochentagen die Verlässliche Grundschule bis 14 Uhr ausweiten (118 385 Euro Mehrkosten). Der Verwaltungs- und Kulturausschuss berät das Thema am kommenden Mittwoch, 13. Juni. Am 26. Juni soll der Gemeinderat eine Entscheidung treffen.