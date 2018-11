Villingen-Schwenningen Verlässliche Betreuung in Ferien

Von 9 bis 16 Uhr ging es im Villinger Jugendhaus voll zur Sache, teilt die Stadtverwaltung mit. Mittags seien die Jungen und Mädchen auch mit einer warmen Mahlzeit versorgt worden. Mit diesem verlässlichen Angebot möchte die Offene Kinder- und Jugendarbeit im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, heißt es weiter. Bereits im Sommer habe es ein ähnliches Konzept gegeben, das von vielen Familien in Anspruch genommen worden sei.

Für die Kinder stand der Spaß und die Erholung in den Ferien an oberster Stelle. Mit einer ordentlichen Portion Motivation beteiligten sie sich an den angebotenen Projekten. Das Angebotsspektrum an den drei Tagen reichte, passend zum Thema Herbst, von Kürbisschnitzen bis hin zu Vogelhäuschen und Drachen bauen. Es entstanden verschiedene Kürbisse, die eigenständig von den Kindern ausgehöhlt und mit zum Teil gruseligen geschnitzten Gesichtern versehen wurden.

Bei den Vogelhäuschen war handwerkliches Geschick gefragt, denn diese wurden von den Kindern eigenständig zusammengeschraubt und anschließend nach Belieben bemalt. Die filigranen Drachen hingegen wurden mit viel Fingerspitzengefühl und unterschiedlichen Materialien gebastelt.