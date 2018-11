Villingen-Schwenningen Wieselsbergstraße bald komplett dicht

Für Ernst Reiser (Freie Wähler) gab es hingegen nichts zu diskutieren. "Die Logik des Fachamtes klingt für mich einleuchtend." Und Edgar Schurr (SPD) setzte das Bauvorhaben ins Verhältnis zum großen Ganzen: "In Villingen-Schwenningen stehen große Maßnahmen an und die Wieselsbergstraße ist von Bedeutung. Es ist gut, wenn wir hier eine funktionale Verkehrsader haben." Baubürgermeister Detlev Bührer, der die Sitzung am Dienstagabend leitete, ergänzte die Erklärungen Millauers: "Es geht bei dieser Vorgehensweise auch um das Verständnis der Bürger. Wenn wir in zwei Jahren ankommen und die Straße wieder dicht machen, um den Abschnitt dann erst zu sanieren, wird das niemand nachvollziehen können."