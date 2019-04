Villingen-Schwenningen Verkauf von Ex-Bürgeramt auf Eis gelegt

Werden dann auch wieder die zwischenzeitlich angebrachten Fluchttreppen als zweiter baulicher Rettungsweg notwendig? Nein, erklärt die Pressesprecherin. Denn nach einer "kleineren Ertüchtigung" sollen zukünftig nur noch zwei Stockwerke als Büroräume genutzt werden. "Der Brandschutz kann dahingehend gewährleistet werden, indem lediglich die zwei Stockwerke genutzt werden an jenen auch entsprechende Rettungswege vorhanden sind. Der Anbau von Gerüsttreppen ist unter diesen Umständen nicht erforderlich", betont Falke.

Entscheidung am 15. Mai

Die Auslagerung sei damals deshalb notwendig gewesen, da die Mitarbeiter auch im Dachgeschoss untergebracht waren und das Publikumsaufkommen "immens" war. So seien die Umstände in der Vergangenheit weder für die Verwaltungsangestellten noch für die Besucher akzeptabel gewesen. Falke: "Für die Folgenutzung werden nur Verwaltungsbereiche ohne beziehungsweise mit geringem Publikumsverkehr untergebracht." Ob dies aber tatsächlich so realisiert und der Verkauf damit (vorerst) auf Eis gelegt wird, entscheidet sich jedoch erst in der nächsten Gemeinderatssitzung im Mai.