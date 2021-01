Villingen-Schwenningen Verirrt im Wald und neuer Roboter

Nicht an der Haustür

"Drückerkolonnen" für Haustür-Geschäfte rücken heuer nicht aus. Die närrische Postille liegt in der Metzgerei Gür und in der Naturseifen-Manufaktur Isabella Schulz für 2,50 Euro zum Kauf aus. Auch kann die Zeitung bei ­Nicole Weisser telefonisch bestellt werden (0174/3 36 30 78), prompte Zulieferung sei garantiert. Die so trocken gelegten "Haustür-Drücker" kündigten schon an, im nächsten Jahr, wenn möglich, für dieses Jahr mitzutrinken. Der Narrenzeitung sind Bastelbögen beigefügt von Wolfbach-Rolli und Trommler-Hufe für Mini-Girlanden, dass die Fenster nicht ganz so alltäglich aussehen. Für die jüngeren Narren gibt es einen Ausschneide­bogen mit der Scheme eines Wolfbach-Rollis zum Bemalen.

Umzüge in der gewohnten Art gibt es offiziell nicht. Schon der Nachtumzug ist ausgefallen, sehr zum Bedauern des Narren-Redakteurs, hätte er doch gerne in seinen hohen Geburtstag hineingefeiert. Er empfiehlt, den Umzug vom vergangenen Jahr auf YouTube anzuschauen. Besser den vom vergangenen Jahr als gar keiner.

Das Häs abstauben geschah virtuell, und zahlreiche Videos wurden auf dem Handy verbreitet. Ab dem Schmotzigen Donnerstag sind Rathaus und Festhalle mit der Wolfbach-Rolli-Fahne beflaggt. Ob der Rathausschlüssel richtig aufbewahrt und noch da ist, wird vom Oberrolli regelmäßig geprüft.

Fenster närrisch gestalten

Teilnehmen wird der Narrenverein Pfaffenweiler an einem Fasnets-Videowettbewerb. Närrisch gestaltete Fenster und zu Narrenbäumen umfunktionierte Christbäume sind auch erwünscht.

Nächstes Jahr, so hoffen die Pfaffenweiler Narren, werde an den Hohen Tagen im Ort mehr los sein, denn das 60-jährige Bestehen des Narrenvereins soll nicht nur hinter verschlossenen Türen in den eigenen vier Wänden statt­finden.