Villingen-Schwenningen Verhältnisse vor Gericht nicht klärbar

Villingen-Schwenningen. Die Gerichtsverhandlung beim Amtsgericht in Villingen um die Mittelverwendungskontrolle bei dem Fonds PT Solarinvest erinnerte an das Kartenspiel Schwarzer Peter. Es ging um die zentrale Frage: Gab es eine Mittelverwendungskontrolle wie im Emmissionsprospekt beschrieben oder nicht. Wenn diese nicht stattgefunden habe, dann sei in dem Prospekt die Unwahrheit gestanden und es könne zu einer Prospekthaftung kommen aufgrund dieses Fehlers. Diese Frage müsse jedoch beantwortet werden, damit geklärt werden kann, wer in der Haftung für Schadensersatzansprüche steht.