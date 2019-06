Villingen-Schwenningen Vergessenes Essen trotz Falschparker gelöscht

VS-Villingen - Überaus glimpflich ging am Dienstagvormittag ein entstehender Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Fasanenstraße aus. Nachbarn hatten gegen 10.30 Uhr im dritten Obergeschoss den Alarm des Rauchwarnmelders wahrgenommen und daraufhin den Notruf gewählt. Sofort machten sich sowohl die Feuerwehr als auch Rettungsdienst und Polizei auf dem Weg dorthin.