Villingen-Schwenningen Verführerischer Südstaaten-Sound

Vonne pendelt seit Jahren zwischen Musik und Film. So spielte sie nicht nur Nebenrollen in den Filmen ihres Bruders Roberto Rodriguez unter anderem in Desperado, Spy Kids, Machete Kills oder als Zorro Girl in Sin City, sondern schrieb auch Filmmusik wie Traeme paz für Once Upon a Time in Mexico mit Johnny Depp und Salma Hayek oder Mudpies & Gasoline für Hellride von Quentin Tarantino.