Villingen-Schwenningen Vereinsheime: Einbrecher kippen auch Fett aus

VS-Pfaffenweiler. In der Nacht auf Montag haben sich Einbrecher am Vereinsheim des Tennisclubs und an dem des FC Pfaffenweiler zu schaffen gemacht, teilt die Polizei mit. Während die Täter vergeblich versuchten, gewaltsam in das Tennisheim einzudringen, gelang ihnen dies am Gebäude des Fußballclubs. Nachdem die Einbrecher dort zunächst auch an der massiven Eingangstüre gescheitert waren, konnten sie eine Seitentüre aufhebeln und das FC Vereinsheim betreten. Nach dem Aufbrechen einer Zwischentüre und dem Absuchen sämtlicher Räume, erbeuteten die Eindringlinge zwei Tabletts sowie eine geringe Menge Bargeld aus einer vorhandenen Geldkassette. Zudem nahmen die Täter noch eine aufgefundene Jogginghose und ein T-Shirt an sich. Auch einen vorhandenen Zigarettenautomaten versuchten die Einbrecher aufzuhebeln. Beim Verlassen des Gebäudes schoben die Unbekannten noch einen davor abgestellten Mülleimer mit altem Frittieröl in einen Gang des Vereinsheims und kippten dort das Fett aus. Die Polizei, Telefon 07721/6010, hat Ermittlungen zu beiden vermutlich zusammenhängenden Fällen eingeleitet und bittet um Hinweise.