Villingen-Schwenningen Vereinshaus-Platz wird teurer

Länger diskutiert wurde auch über die Auswirkungen des Starkregens vor zwei ­Wochen, als aus verschiedenen Feldern an den Ortseingängen massenhaft Erde und Steine in den Ort gespült wurden. Dadurch waren die Einlaufschächte nicht mehr in der Lage, die Wassermassen aufzunehmen.

Ortsvorsteher Martin erklärte hierzu, dass bereits Gespräche mit den zuständigen Ämtern geführt wurden und er am Ball bleiben werde, um mit baulichen Maßnahmen solche Auswirkungen zu verhindern.

Aus diesem Anlass machten verschiedene Ortschaftsräte in der Sitzung auch darauf aufmerksam, dass im Ort auf einigen Straßen und ­Gehwegen noch viel Schmutz liege baten um baldige Ent­fernung.