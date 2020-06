Villingen-Schwenningen Vereine sagen Innenhof-Festival ab

"Angesichts der derzeit geltenden Hygieneverordnung für öffentliche Veranstaltungen ist es leider nicht möglich, das Festival in der gewohnten Form durchzuführen", teilt Richard Hehn für die Veranstalter mit. An den Wochenenden kamen in der Vergangenheit in der Regel bis zu 400 Besucher zusammen.

In Anbetracht der Hygieneauflagen hätten nur 50 Besucher das Festival im Außenbereich besuchen können, innen wären es noch weniger gewesen. "So ist das Festival nicht machbar", ist sich Hehn sicher. Die vier Vereine, welche das Festival gemeinsam veranstalten (Kulturverein Çaba, Folk-Club, Kommunales Kino Guckloch und Rock Club) haben sich daher entschlossen, das Festival abzusagen und in das nächste Jahr zu verschieben. Vorgemerkt ist hierfür der Zeitraum zwischen dem 27. August und dem 4. September 2021.