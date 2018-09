Villingen-Schwenningen Verein setzt sein Gedenken fort

Villingen-Schwenningen. Am 22. Oktober – diesmal ein Montag – beginnt das Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus auf dem Bahnhofsvorplatz in Villingen.

Normalerweise finden die Mahnwachen in den Herbst- und Wintermonaten sonntagabends statt. Diesmal gibt es eine Ausnahme, weil es sich am 22. Oktober zum 78. Mal jährt, dass badische ­Juden ins südfranzösische Gurs deportiert wurden, auch vom Villinger Bahnhof aus. Schüler der St. Ursula-Schulen stellten 2011 dort einen Memorialstein auf. Im Anschluss an die Mahnwache beginnt um 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus die Mitgliederversammlung des Vereins.

Die weiteren Mahnwachen werden dann wieder jeweils sonntags um 19 Uhr an wechselnden Orten abgehalten: Auf dem Münsterplatz in ­Villingen trifft man sich am 12. und 26. November, am 10. Dezember und am 21. Januar.