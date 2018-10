Villingen-Schwenningen Verein ist für Wandertage gerüstet

Seit 1974 gibt es die Wandertage offiziell. Die Wanderfreunde sind eine Abteilung des FC Pfaffenweiler, die Mitglieder sorgen dafür, dass das Fest reibungslos abläuft. Die Teilnehmer der Wandertage reisen meist aus dem ganzen südwestdeutschen Raum, aus der benachbarten Schweiz und dem Elsaß an. In Glanzzeiten kamen bis zu 3000 Wanderer zu den Frühjahrs- und Herbstwandertagen nach Pfaffenweiler. In den vergangenen Jahren ist die Zahl stark rückläufig, aber nicht nur in Pfaffenweiler, alle Veranstalter bekommen es zu spüren, einige Vereine in der näheren Umgebung richten gar keine Wandertage mehr aus, erklärt Neugart.

Für zwei Wandertage im Jahre, wie es über viele Jahre der Fall war, ist aber der Aufwand zwischenzeitlich doch zu groß, ganz abgesehen von immer restriktiveren Auflagen, so Erich Neugart. Unfälle und Beanstandungen gab es glücklicherweise noch nicht, aber: Es ging früher doch etwas gemütlicher zu. Neugart erinnert sich noch daran, dass es bei Streckenaufbau nach jedem Kilometer eine Mostpause gab. Die Wandergruppe Pfaffenweiler besteht aus rund 30 Wanderern aus der ganzen Umgebung, aber auch nach weiter auswärts Fortgezogene kommen zu gemeinsamen Ausflügen wieder.

Die Startzeiten sind am Samstag von 12 bis 16 Uhr mit Zielschluss um 18 Uhr, am Sonntag von 7.30 bis 13 Uhr mit Zielschluss um 17 Uhr. Teilnehmer, die nur den IVV-Stempel erwerben wollen, zahlen zwei Euro Startgebühr, wer zusätzlich eine kleine Auszeichnung haben möchte, bezahlt vier Euro. Die fünf größten vorangemeldeten Gruppen erhalten Pokale, für Gruppen ab 25 Teilnehmer gibt es einen Preis. Für die örtlichen Vereine gibt es einen Wanderpokal. Die Siegerehrung ist am Sonntag ab 13 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. Das Duo Evergreen sorgt für die musikalische Unterhaltung. Für Informationen steht Organisator Erich Neugart unter Telefon 07721/2 42 89 zur Verfügung.