Villingen-Schwenningen Verbraucher achten auf Regionales

Jeder der Ortsvereine bereichert mit einem eigenen Jahresprogramm das vielseitige und interessante Aufgabengebiet der Landfrauen. Dieses erstreckt sich vom Engagement auf sozialen Themenfeldern, für Familien, Ehrenamt und Bildung bis hin zur Mitwirkung in der Politik. Der Einsatz für optimale Bedingungen hinsichtlich dem Alltag im ländlichen Raum und in der Landwirtschaft ergänzen die Aufgabenfelder.

Der Wandel im Verbraucherverhalten lasse sich am verstärkten Einkauf von regional erzeugten Lebensmitteln erkennen. Thoma führt diese positive Entwicklung auf das Zusammenspiel mehrerer Verbände und Vereinigungen zurück, zu denen auch die Landfrauen gehören.

"Mit unserem Veranstaltungsgebot und den Aktivitäten tragen wir dazu bei, die Bevölkerung für Alltagsthemen zu sensibilisieren." Thoma ist überzeugt , dass bei entsprechender Aufklärung die Verbraucher vermehrt die ausgezeichnete Qualität regionaler Lebensmittel bevorzugen. Die Akzeptanz für Lebensmittel aus der Region, deren Produktion nachvollziehbar ist, sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Eine der nächsten Veranstaltungen des Landfrauenbezirks Villingen ist ein Seminar zum Thema Körpersprache, Wirkung, Image mit der professionellen Ausbilderin Kirsten Dehmer. Ziel ist, das Selbstbewusstsein, das Auftreten in der Öffentlichkeit und im Gespräch mit Anderen, durch ein besseres Verständnis der Körpersprache und Haltung zu optimieren. Termin ist am 24. Januar, 9.30 bis 17 Uhr, im Gasthaus Sonne in Obereschach. Angelika Thoma nimmt Anmeldungen entgegen, Telefon 07721/2 62 63 E-Mail gelithoma@aol.com.

Gastgeber des Landfrauentags 2019 ist im Frühjahr der Ortsverein Niedereschach.