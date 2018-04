Villingen-Schwenningen Veranstaltungsreigen eröffnet

Landrat Sven Hinterseh bedankte sich bei Städten und Gemeinden für die gute Ausstattung der Wehren. Auch der Kreis leiste seinen Beitrag, wie es mit der Erneuerung der digitalen Alarmierung und der Schaffung der integrierten Leitstelle beim Klinikum geschehen sei. Als nächstes stehe der digitale Sprechfunk auf der Agenda.

Kreisbrandmeister Florian Vetter sieht die Feuerwehr in einem ständigen Anpassungsprozess, denn Technik und Anforderungen schreiten ständig voran. Trotz notwendiger Ausbildung ginge Feuerwehr ohne ehrenamtliche Tätigkeit nicht. Vetter bedankte sich dafür, dass auch Arbeitgeber Verständnis für den Nebenjob ihrer Angestellten haben.

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei erinnerte daran, dass die Gründung von Feuerwehren so etwas wie eine Bürgerinitiative gewesen sei. Die Arbeit finde Beachtung bei den Bürgern, 97 Prozent vertrauen der Feuerwehr, was man ja zum Beispiel von Politikern nicht unbedingt sagen könne. In Baden-Württemberg seien 108 000 von 110 000 Feuerwehrleuten ehrenamtlich tätig, von denen aber professionelle Arbeit verlangt werde. Wer für den Schutz der Gesellschaft den Kopf hinhalte, habe auch ein Recht darauf, von Gesetzes wegen geschützt zu werden, spielte er im Hinblick auf zunehmende Übergriffe an. Reinhold Engesser vom Kreisfeuerwehrverband rückte den Katastrophenschutz in den Fokus, bei dem die Feuerwehr ein wichtiger Faktor sei. Dabei sollte über Gemeinde-, Kreis- und Landesgrenzen hinaus geschaut werden, um für den Ernstfall gut vernetzt zu sein.

Wenn er die Reden so gehört habe, so Gesamtkommandant Ben Bockemühl, habe er das Gefühl, dass alle Themen, welche die Feuerwehr bedrücken, angekommen seien. Jetzt müssten nur Taten folgen. Im Augenblick sei man gut aufgestellt, darauf könne man aufbauen.