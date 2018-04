VS-Mühlhausen (bo). In seiner konstituierenden Sitzung beschäftigte sich der neue Elferrat der Haldenzunft mit den zukünftigen Veranstaltungen bei denen die Durchführung des Vatertagshocks auf dem historischen Göpel-Platz im Vordergrund stand. Ein zentraler Tagesordnungspunkt war die Bewerbung neuer Interessenten, die nach einer Bewährungsfrist die Chance haben, während der Hexentaufe am 5. Januar 2019 in die Zunft aufgenommen zu werden.