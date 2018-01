Villingen-Schwenningen Vandalismus: Schäden noch nicht beseitigt

Seit etwa zwei Monaten sind die Scheibe des Aufzugs und die in die gegenüberliegende Wand eingelassenen Leuchtelemente in der Bahnhofsunterführung kaputt. Repariert wurde der durch Vandalen angerichtete Schaden am Aufzug bis heute allerdings nicht. Lediglich die Leuchtelemente wurden bislang erneuert, wie Werner Graf, Sprecher der Deutschen Bahn (DB) im Regionalbüro Stuttgart, auf Anfrage mitteilte.

Die Stadt Villingen-Schwenningen ist für die Reparatur des Aufzugs zuständig – zumindest für die Auftragvergabe. Pressesprecherin Oxana Brunner hatte damals auf Anfrage vorgewarnt, "dass der Austausch der Glastüre des Aufzugs bis zu vier Wochen dauern kann". Nun sind es knapp acht Wochen und damit doppelt so lange. Madlen Falke von der Pressestelle begründet die Verzögerung so: "Am 27. November ist die Firma Otis beauftragt worden, allerdings haben die Aufzugtüren eine sehr lange Lieferzeit." Zudem handelt es sich um eine komplizierte Reparatur, wie Falke betont, da nicht nur die Scheiben, sondern die ganze Türe ausgetauscht werden muss. "Wie uns die Firma im November mitteilte, gehe sie von einer Lieferzeit zwischen acht und zwölf Wochen aus." Es könne also Februar werden, bis der Schaden behoben sei. Besonders bitter aus Sicht der Stadt: Bei Vandalismus greift keine Versicherung. "Der Schaden von rund 10.000 Euro muss aus der Stadtkasse bezahlt werden", sagt Madlen Falke.

Für Leuchten ist die DB zuständig