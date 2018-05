Villingen-Schwenningen Vandalismus im Rössle: Schaden doch nicht so hoch

Es herrscht Stille. Keine Rolltreppengeräusche, kein Stimmenwirrwarr. Die Palmen, die noch immer die Mall des ehemaligen Einkaufszentrums ’s Rössle zieren, lassen ihre braunen Blätter inzwischen traurig hängen. Trotzdem bekommt man das Gefühl, dass hier jederzeit wieder der Betrieb starten könnte. Die unmittelbare Zukunft sieht aber – wie man weiß – anders aus.

Auf den ersten Blick ist von Vandalismus, der den geschätzten Schaden von 100.000 Euro erklären würde, nicht viel zu sehen. Vereinzelt liegen Scherben von zertrümmerten Deckenlampen auf dem Boden, auffällig ist vor allem das Pulver von entleerten Feuerlöschern. "Es ist nicht so, dass dort weiß was zerstört wurde. Da bin ich von leer stehenden Gebäuden weitaus Schlimmeres gewohnt", sagt Kai Steindl von der Hanseatischen Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB), die das Gebäude als Investor in Form eines "Forum VS" wiederbeleben möchte.

Der Großteil des Schadens, erklärt er, komme von den Fahrstühlen. Die Eindringlinge hatten die Kabinen von zwei bislang funktionstüchtigen Aufzügen geöffnet und das Pulver hineingesprüht. "Wenn Teile der Elektronik, etwa die Platinen das abbekommen, geht der Aufzug kaputt", erklärt vor Ort ein Mitarbeiter des Unternehmens Service Concept, das das Gebäude im Auftrag der HBB verwaltet. "Der Schaden an Heizkörpern und Lampen ist geringfügig, da schätze ich die Kosten einer Reinigungsfirma höher", fährt der Mann fort. Entdeckt hatte die Folgen des Vandalismus ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, der einmal täglich im Zuge seines Streifendienstes nach dem Gebäude sieht.