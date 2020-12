Schäden in Höhe von 20.000 Euro Vandalen wüten im Neckarpark

Doch das Bild, das sich nun in diesem Bereich bietet, ist kaum in Worte zu fassen. Wieder einmal sind die dicken Glasbausteine, welche die bunten Leuchten in der Bahnhofsunterführung abdecken, zertrümmert worden. Der Weg der Verwüstung zieht sich weiter, vorbei am alten Stellwerk und dem Beachvolleyballfeld – hier wurden mit roher Gewalt mehrere Bodenstrahler zertrümmert. "Es ist verheerend, was hier zum wiederholten Male passiert ist", sagte Bührer. Es handele sich um brachiale Gewalt, anders seien diese Schäden nicht anzurichten. "Es ist eine absolute Sauerei, die in keiner Weise zu akzeptieren ist", machte der Bürgermeister deutlich.

In der Folge der Sitzung hab die Stadt am Mittwoch eine Pressemitteilung heraus. Darin heißt es: "Zuletzt am vergangenen Sonntag oder Montag wurden erneut zwei Bäume mit einer Machete oder Axt im Schwenninger Neckarpark mutwillig massiv beschädigt. Außerdem wurden zahlreiche Bodenstrahler mit einem Stein zerschlagen. In der Bahnhofsunterführung wurden zwei große Leuchten sowie ein Lichtpaneel am Bahnhofseingang und eine weitere Scheibe zerschlagen. In der Unterführung gibt es zahlreiche Schmierereien und Aufkleber. Die Stadtverwaltung wird den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige bringen."