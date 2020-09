Villingen-Schwenningen Vandalen beschädigen Ladentür und Autos

Unbekannte bespucken Autos

Hinweise benötigt die Polizei auch in zwei weiteren Fällen der Sachbeschädigung. Beide wurde am Sonntag zwischen 12 und 12.30 Uhr in der Sturmbühlstraße verübt. Unbekannte Täter zerkratzten und bespuckten einen BMW und einen Seat, die am ­Straßenrand abgestellt waren. Hier entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Hierbei, so geht die Polizei davon aus, dürfte es sich um denselben Täter handeln.