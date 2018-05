Villingen-Schwenningen Vandale spritzt mit Lack um sich

Villingen-Schwenningen (cos). In der Nacht auf Mittwoch wurde der Außenbereich des Lokals von Vandalen aufgesucht. "Unsere kompletten Terrassenmöbel/Glasfront sind heute Nacht mit Lack beschmiert worden", teilten die Mitarbeiter am Mittwoch mit. Eine ganze Reihe von Bildern belegen das Dilemma: Hellgraue Lackspritzer und Schlieren wurden großflächig über das Mobiliar gezogen und an die Verglasung des Außenbereichs gespritzt. Eine Anzeige bei der Polizei gegen unbekannt wurde erstattet, und auch ein Video der Überwachungskamera sei zwischenzeitlich an die Beamten übermittelt worden. "Für Hinweise, die bei der Polizei eingehen und zur Ergreifung der Täter führen, gibt es eine ordentliche Belohnung", verspricht das Ott-Team.