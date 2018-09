Villingen-Schwenningen Väter bouldern mit Kindern

Väter und Kinder ab fünf Jahren können an diesem Samstagvormittag gemeinsam diese Form des Kletterns ohne Seil kennen lernen. "Man übt einander zu vertrauen und von den Stärken des anderen zu lernen. Es wird ohne Seil in geringer Höhe über weichen Matten geklettert und es kann ohne Vorkenntnisse ausprobiert werden. Es macht nicht nur Spaß, es schult auch Körpergefühl, Kraft und Beweglichkeit", teilt die Veranstalterin, die Evangelische Erwachsenbildung mit.

Die Evangelische Erwachsenenbildung wendet sich mit diesem Angebot bewusst an junge Väter, die gerne einmal mit ihrem Kind oder ihren Kindern etwas gemeinsam erleben und spielerisch neues lernen möchten.

Für Interessenten an diesem Programm, die am 22. September keine Zeit haben, gibt es weitere Termine am 13. und 27. Oktober.